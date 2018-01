Stoet kan passeren in Denderstraat 25 januari 2018

De carnavalsstoet zal kunnen passeren in de Denderstraat in Aalst, verzekert schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (SD&P). "In de Denderstraat zijn gisteren en vandaag de asfaltonderlagen van de rijweg aangelegd. De stoet kan bijgevolg passeren op 11 februari. Voetpad- en bermafwerkingen zijn nog in uitvoering. In maart of april zal de Denderstraat en hoek Tragel nog één, maximum twee dagen, worden afgesloten om de asfalt toplaag van de rijweg te kunnen aanleggen", zegt de schepen. "Een bewoner van de Denderstraat, die dag in dag uit met een oliebollenkraam naar de markten gaat, is tijdens de werkzaamheden goed geholpen door de arbeiders van de aannemer. Hij mocht elke dag zijn kraam bevoorraden door de werfzone. Als bedanking wil hij de arbeiders van de aannemer komende vrijdag 26 januari op de werf in de Denderstraat trakteren met oliebollen tussen 14 en 16 uur." (RLA)