Stinne Rockweekend 25 mei 2018

Met het zomerse weekend voor de deur belooft Stinne Rockweekend, het eerste minirockfestival aan het Kravaalbos in Meldert meteen een voltreffer te worden. Café Stinne, waar vorig jaar de ploeg van FC De Kampioenen neerstreek voor opnames, staat in voor de organisatie van deze muzikale happening in openlucht. Vanavond, vrijdag 25 mei vanaf 19 uur mag 'La Fille d'Ernest' met onder meer aanstekelijke Afrikaanse ritmes er meteen de schwung in brengen. Morgen zaterdag 26 mei vanaf 18 uur staan 'London Calling', 'Peenkiller' en 'Experienced ?!?' in voor de ambiance met rockcovers van toen en nu. Het Stinne Rockweekend aan de Putstraat 116 in Meldert is gratis. (RLA)