Steven Van Herreweghe maakt tweede seizoen 'Van Algemeen Nut' Rutger Lievens

09 augustus 2018

08u33 0 Aalst De Aalsterse presentator Steven Van Herreweghe (40) heeft een nieuw contract getekend bij de VRT. Dat kondigde Van Herreweghe aan op Instagram en Twitter. Zijn contract loopt voor de komende drie jaar.

In Aalst is Steven Van Herreweghe een van de drijvende krachten achter over.morgen, een burgerplatform dat werkt aan een betere toekomst voor Aalst. Het tv-gezicht bracht het nieuws over zijn professionele toekomst naar buiten op sociale media: "Vandaag is een mooie dag! Zo blij dat ik de komende jaren met dit huis mag samenwerken. Leve de VRT! #handtekening #vrt"

Hij maakt alvast een nieuw seizoen van het programma 'Van Algemeen Nut' op Eén. Van Herreweghe voert daarin mensen op die ooit in een VRT/BRT-programma zijn verschenen en blikt met hen daarop terug.