Steve Herman (VB) neemt ontslag uit gemeenteraad 16 maart 2018

Vlaams Belanger Steve Herman dient zijn ontslag in als gemeenteraadslid in Aalst. Hij zal wel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen eind dit jaar. "In de KMO-zone waar mijn bedrijf gelegen is, in het Wijngaardveld in Aalst, heeft het stadsbestuur terugkooprecht. Mijn bedrijfsgebouw is te klein geworden en het gebouw naast ons gebouw staat te koop. Om dit te kunnen kopen moet ik het terugkooprecht van de stad afkopen, de beruchte 20% van de verkoopprijs. Dit gebeurt via een dading van de stad. Als gemeenteraadslid mag ik geen dadingen afsluiten met de stad. Ik kan dus pas uitbreiden na mijn ontslag als gemeenteraadslid", legt Herman zijn plots ontslag uit. Hij zal in de gemeenteraad opgevolgd worden door buschauffeur Franky Vinck. (RLA)