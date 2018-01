Sterzingen brengt 600 euro op voor vzw Shelter 02u45 0 Foto Repro Rutger Lievens

Vormelingen uit Gijzegem hebben 600 euro opgehaald met sterzingen en schenken dit aan het sociaal project 'Shelter'. "Vzw Shelter Aalst wil met hun werking tijdelijk onderdak aanbieden aan meerderjarige jongeren uit de jeugdhulp die genoodzaakt zijn om op eigen benen te staan, maar daar nog niet klaar voor zijn. Hiervoor willen zij vanaf september een huis ter beschikking stellen voor een vijftal jongeren. Via begeleid zelfstandig wonen, met nadruk op het gemeenschappelijk leven, zullen zij de jongeren ondersteuning bieden in hun verdere ontwikkeling en hen leren hoe zij zelfstandig in de maatschappij kunnen participeren", klinkt het bij de zingende jongeren.





(RLA)