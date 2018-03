Sterrenwandeling 16 maart 2018

Pasar organiseert op vrijdag 23 maart vanaf 19 uur een 'sterren- en lichtjeswandeling' in Erembodegem.





"Bij aanvang van zonsondergang starten we deze begeleide gezinswandeling en genieten we van de sterrenhemel", zegt Pasar. "Kinderen zijn uiteraard welkom en brengen een 'veilig' lichtje mee en komen versierd met lichtjes of reflecterende objecten om het gezellig te maken tijdens de wandeling." Er wordt afgesproken aan sporthal Denderdal van Erembodegem. Meer info over deze activiteit vind je op /www.pasar.be/activiteit/wandelen/sterren-lichtjeswandeling.





(RLA)