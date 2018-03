Stem voor een deelauto in je buurt 08 maart 2018

02u48 0

De stad Aalst en Cambio organiseren een stemming waarbij de bevolking mag stemmen voor locaties waar de nieuwe autodeelplaats moet komen. "Wil je graag een autodeelplaats in je wijk? Grijp dan je kans en vul voor 26 maart 2018 de enquête in op www.cambio.be/jouwmening. Op basis van de resultaten worden maar liefst 5 nieuwe locaties in Aalst gekozen", is te horen bij Cambio. Onder de deelnemende bewoners worden bovendien twee gratis jaarabonnementen verloot. (RLA)