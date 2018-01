Steinerschool even ontruimd na gaslek 02u36 0

Zo'n 210 leerlingen van de Steinerschool Michaëli in de Affligemdreef in Meldert zijn gisterochtend even geëvacueerd. Even voor 10 uur was er een gasleiding geraakt bij grondwerken. "Momenteel zijn ze op onze school bezig met een graafmachine aan het werken voor een nieuwe speelplaats", aldus directeur Tim De Backer. "Er staat ook een lpg-tank met leidingen die naar de sporthal gaan om te verwarmen. Bij de graafwerken rukte een van de machines plots een leiding af en ontsnapte er een kleine hoeveelheid gas." De leerlingen werden daarom onmiddellijk geëvacueerd en in veiligheid gebracht een beetje verderop. De brandweer van Aalst werd verwittigd en uit veiligheid werd ook de straat ter hoogte van de school een tijdje afgesloten. Een half uur later was het gevaar geweken en kon iedereen weer naar binnen. "Iemand van de werkmannen was er ook vrij snel in geslaagd om de kraan dicht te draaien waardoor er geen groot gevaar ontstond, en alle leerlingen konden dus vrij snel terug naar hun klassen", besluit De Backer. (KBD)