Steenmarters kunnen terecht in ‘luxehotel’ Rutger Lievens

31 januari 2019

16u33 0 Aalst Steenmarters kunnen in Aalst voortaan op hotel. De medewerkers van de Groendienst bouwden een ‘marterhotel’ in de buurt van de stedelijke begraafplaats.

De steenmarter houdt van de stad en eet er alles wat hij kan vinden: afval, fruit aan de bomen en soms zelfs een kip. Soms veroorzaken de dieren overlast doordat ze hun intrek nemen in zolders of leidingen van auto’s doorbijten. Het hotel moet dat op een diervriendelijke manier voorkomen.

“De Aalsterse steenmarters hebben geluk: sinds kort kunnen ze logeren in een luxehotel. De creatieve jongens van de groendienst maakten deze indrukwekkende constructie met snoeihout. Je vindt het marterhotel in het speelbosje achter het kerkhof op de Leo De Bethunelaan”, zegt de stad. “Op deze diervriendelijke manier proberen we ze weg te houden van zolders en auto’s. Je mag een kijkje komen nemen, maar de kans dat je een steenmarter zal zien is eerder klein. Deze bijzondere diertjes leven namelijk vooral ‘s nachts.”