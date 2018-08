Steenmarter zorgt voor nieuwe stroompanne Koen Baten Koen Moreau

03 augustus 2018

08u51 20

Afgelopen nacht, rond 04.45 uur was er in grote delen van Aalst, Herdersem, Haaltert en Erpe-Mere opnieuw een stroompanne. Meer dan tweeduizend gezinnen werden getroffen. De impact was opnieuw het grootst in Aalst, maar dit keer zullen heel wat mensen het niet gemerkt hebben omdat de panne midden in de nacht gebeurde. De panne ontstond in een transformatiestation van Elia in Aalst, dat zit niet echt op het net van Eandis, maar zorgt natuurlijk wel voor hinder.

De oorzaak van de stroompanne dit keer was een steenmarter die het station was binnengedrongen. "Daar zorgde hij voor een kortsluiting waardoor de stroom opnieuw een hele tijd was uitgevallen", zegt David Callens van Eandis. In zo een transformatiestation komen alle hoogspanningskabels binnen en wordt de elektriciteit verdeeld naar de verschillende cabines van Eandis. "Het is dus eigenlijk het kloppend hart voor de energielevering van de regio en cruciaal voor energielevering", klinkt het.

Elia kwam snel ter plaatse om het probleem te verhelpen, waardoor Eandis ook opnieuw de elektriciteit kon opstarten. "Natuurlijk is het jammer dat we opnieuw zo een grote panne hebben gehad, maar tegen de natuur kunnen we al helemaal niets beginnen", klinkt het. Een uur later was de stroompanne op de meeste plaatsen verholpen. "De steenmarter heeft het avontuur echter niet overleefd. Door zo een station stromen duizenden volts.Aan zo’n kabel knagen, is dan ook geen goed idee", klinkt het. Het was al de vierde stroompanne in minder dan een week tijd in de regio Aalst en Erpe-Mere.