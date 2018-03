Stedelijk museum laat bezoekers code kraken 09 maart 2018

't Gasthuys Stedelijk Museum Aalst pakt uit met een vernieuwde website www.tgasthuys.be als onderdeel van de website van Toerisme Aalst. De vorige website ging in 2004 online. Bij de nieuwe website hoort de wedstrijd 'Kraak de DNAalstcode'.





"Met de tentoonstellingen over Aalst in de Groote Oorlog en DNAalst zijn we met het museum een nieuwe weg ingeslagen," zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). "We kiezen voor grote tentoonstellingen in een frisse en strakke presentatie. Nu hebben we ook de website van het museum aangepast. Die maakt de bezoeker op een overzichtelijke manier wegwijs in het aanbod van het museum", zegt de schepen.





Voor de wedstrijd 'Kraak de DNAalstcode' moeten de deelnemers acht detailfoto's herkennen in de tentoonstelling DNAalst. Zo krijgen ze een code waarmee ze de museumkluis kunnen openen. In de kluis vindt elke winnaar een geschenkje. De hoofdprijs is een uniek weekendarrangement in Aalst. De wedstrijd loopt tot zondag 15 april 2018. (RLA)