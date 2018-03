Stationsgebouw brokkelt af DOOR VRIESKOU KOMEN STENEN LOS, GEEN GEVAAR VOOR REIZIGERS RUTGER LIEVENS

21 maart 2018

02u35 0 Aalst Het stationsgebouw van Aalst brokkelt af. De NMBS moet regelmatig brokstukken ruimen. Volgens de NMBS komt het door de vrieskou dat er stenen loskomen "Werken laten uitvoeren aan het stationsgebouw is niet zo eenvoudig, want het is een beschermd gebouw", zegt Geert Dierckx van NMBS.

Het stationsgebouw van Aalst werd gebouwd in 1852 en is ontworpen door Jean-Pierre Cluysenaar. Die architect streeft ernaar in zijn ontwerpen de geest en culturele traditie te vatten eigen aan de regio waar hij werkt. Hij verwijst in zijn architectuur in Aalst naar de middeleeuwse oorsprong van de stad, het belfort, het historische pand 'Beurs van Amsterdam'. Het gebouw kampte in de jaren 1970 met vochtproblemen, en men denkt die jaren aan sloop. Er werd zelfs een nieuw gebouw ontworpen, maar uiteindelijk beslist men toch om het te klasseren en beschermen in 1978. In 1990 volgde een restauratie van het stationsgebouw.





Het was gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a), die bijna dagelijks de trein neemt, die had opgemerkt dat er de voorbije week regelmatig stukken steen naar beneden vallen van het stationsgebouw van Aalst. "Als de kantelen blijven afbrokkelen, zullen er verdere stappen moeten worden genomen", zegt Sam. "We kunnen het ons niet permitteren dat er een baksteen op iemand zijn hoofd valt. Of dat het stationsgebouw verder zou aftakelen, dat zou erg jammer zijn", zegt Van de Putte (sp.a).





Geert Dierckx van NMBS zegt dat er maatregelen worden getroffen. "We laten bekijken of we de stenen kunnen opvoegen. Het gaat natuurlijk om een beschermd monument. Dat betekent dat er afspraken zullen moeten gemaakt worden met de overheidsdienst bevoegd voor erfgoed. We zullen moeten bekijken welke herstellingen we van hen mogen doen", zegt Dierckx.





Voorlopig worden er geen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. "Er zijn inderdaad enkele stukjes van het station gevallen, maar er is geen direct gevaar voor de reizigers. Waarschijnlijk zit het weer er voor iets tussen, dat de stenen door de kou er van tussen vallen. Er is daarover nog nooit eerder een melding binnengekomen", zegt Dierckx.





Voetgangerstunnel

Er zijn wel werken bezig aan het station. Niet aan het stationsgebouw, maar de NMBS legt een voetgangerstunnel onder de treinsporen. De nieuwe reizigerstunnel zal over liften naar de perrons beschikken. De NMBS wil het zo voor rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens of reizigers met een zware bagage makkelijker maken om de perrons te bereiken. Nu moeten die allemaal via de trap. De voetgangerstunnel zal tegen 2019 klaar zijn voor gebruik.