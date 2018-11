Start-up helpt lokale handelaars scoren op sociale media Rutger Lievens

13u42 3 Aalst Peggy Van Wezemael (37) is van start gegaan met haar eigen bedrijfje: SO.ME Pink. Lokale handelaren die wat hulp en begeleiding kunnen gebruiken op vlak van sociale media, kunnen bij SO.ME Pink terecht.

Het bedrijfje van Peggy Van Wezemael bestaat sinds deze zomer en verschillende handelaren deden al beroep op haar. “SO.ME staat uiteraard voor sociale media en ‘pink’ is mijn favoriete kleur. Ik ben een echt meisje dat altijd de smartphone in de hand heeft. Dus dacht ik, waarom van sociale media niet mijn beroep maken?”, zegt Peggy.

Ze geeft workshops Facebook en Instagram. “Ik merk dat weinig Aalsterse winkeliers al Instagram hebben ontdekt, dus daar is nog werk aan. Wie hulp nodig heeft, kan me inhuren voor een introductie sociale media. Sommige handelaren vragen om het beheer van hun Facebookpagina voor mijn rekening te nemen”, zegt ze. Peggy focust op lokale handel, winkeliers uit de regio Aalst, Dendermonde en Ninove.

Meer info: www.somepink.be of via de Facebookpagina SO.ME.