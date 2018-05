Start bouw 50 assistentiewoningen op Pier Kornel 31 mei 2018

Op de vroegere site van Tupperware in Aalst is Dender Development gestart met de bouw van 50 assistentiewoningen. "Eind 2019 zal alles klaar zijn", zegt Sofie Verstraete van Revive, dat samen met Matexi Dender Development vormt en de woningen zal ontwikkelen. "Het gaat om 50 appartementen verdeeld over drie gebouwen. Ze zullen tussen de 65 en de 92 m² groot zijn. Alle assistentiewoningen hebben ruime, goed georiënteerde terrassen rondom een gezellige groene binnentuin, en dit op wandel- en fietsafstand van het stadscentrum van Aalst. Er zullen collectieve ruimtes zijn buiten met een petanqueplein en terrassen", zegt Verstraete. "Er zijn ook twee commerciële ruimtes voorzien. Een strijkatelier en een bedrijf dat dienstencheques aanbiedt zullen hier een vaste stek krijgen. Een derde ruimte zal dienstdoen als gemeenschapsruimte voor de buurt." (RLA)