Stapel hout in brand gestoken door vandalen Koen Baten

21 maart 2019

Aan de Zwembadlaan in Aalst merkte een passant woensdagavond een hoop brandend hout aan. Het hout werd waarschijnlijk in brand gestoken door enkele vandalen. Of de daders gepakt konden worden is niet duidelijk. De brandweer werd gevraagd om ter plaatse te komen en had de situatie snel onder controle. Er raakte niemand gewond en er werd geen schade aangericht.