Stap eens een reuzendarm binnen (en leer over kanker) 17 april 2018

Nog tot 20 april staat er in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis een grote opblaasbare darm waar je leert hoe je darmkanker kan voorkomen.





"Bezoekers krijgen hier de kans om een darm door te lopen, we laten hen zien wat er verkeerd kan gaan en hoe een poliep kan uitgroeien tot kanker.





Darmkanker komt voor bij mannen en vrouwen, mensen tussen de 55 en 74 jaar oud raden we aan om zich te laten testen. In België zijn er jaarlijks 6.000 gevallen, in Europa 400.000. Op dit moment laten veel te weinig mensen zich screenen", zegt het OLV-ziekenhuis.





De darm is permanent te bezoeken, in de namiddag staan er vrijwilligers om een woordje uitleg te geven.





