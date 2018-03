Stap dichter bij nieuwe zwembadsite BEWONERS WOONZORGWIJK MIJLBEEK KRIJGEN GROENE LONG RUTGER LIEVENS

24 maart 2018

02u48 0 Aalst Aalst staat weer een stap dichter bij het Zwembadpark. "De stad wil het verouderde zwembad vernieuwen en inbedden in een ruimer, recreatief park", legt schepen van sport Ilse Uyttersprot (CD&V) uit.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zwembadpark is een belangrijke voorwaarde om het verouderde zwembad van Aalst te kunnen vernieuwen en uit te breiden. Op 22 maart heeft de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen positief advies gegeven voor het ruimtelijk uitvoeringsplan. "Door het gunstig advies van de deputatie staat Aalst opnieuw een stap dichter bij de realisatie van dit nieuwe zwembad. Dat kadert in het sportinfrastructuurbeleid van Aalst Sport met als doel iedere Aalstenaar de mogelijkheid te geven aan sport te doen in de beste omstandigheden", zegt sportschepen Ilse Uyttersprot.





Beter toegankelijk

"Aalst wil het verouderde zwembad vernieuwen en inbedden in een ruimer, recreatief zwembadpark. Het zwembadpark krijgt een rol als zorg- en recreatief park en past op die manier binnen het ruimere plaatje van de woonzorgwijk Mijlbeek, zoals gepland in het ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak 'Mijlbeek'. Het park wordt beter toegankelijk en zijn waterbergend vermogen verhoogt. Het groen in het Zwembadpark wordt over de Molenbeek heen getild richting de Albrechtlaan. Molenbeek en park vormen samen een zichtbare en biologisch waardevolle ecotoop."





Speeltuin

Schepen van ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA) zegt dat dit dé groene plek wordt waar de bewoners van de woonzorgwijk Mijlbeek - die gebouwd zal worden op de plek van de Florahallen aan de Albrechtlaan - naartoe zullen komen. "Het wordt een echt recreatie- en sportpark, met speeltuinen voor de kleinsten. Ook de factor zorg zal er centraal staan, zo zullen de paden in het park aangepast zijn aan rolstoelgebruikers en mensen met een beperking", zegt ze.





Leirekensroute

Ook de Leirekensroute wordt bij het project betrokken. "Het voorliggende plan strookt volledig met de plannen voor de Leirekensroute, het gestroomlijnd landschap Erembald-Kravaalbos en de Molenbeek. Op die manier bouwen we aan een integrale en ambitieuze toekomst voor Aalst", zegt Eddy Couckuyt, fractieleider CD&V Aalst en gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen.





Opnieuw een stap dichter bij het nieuwe zwembad van Aalst dus, dat er tegen 2020 zal staan. De stad Aalst krijgt voor de renovatie van het huidige zwembad 653.000 euro subsidie, voor de uitbreiding is dat er nog eens 778.652 euro bovenop.