Stakingspost aan politiekantoor in Aalst Koen Baten

13 december 2018

12u12 1

Aan het politiekantoor in Aalst verzamelden vanmorgen ongeveer dertigtal personen om een kleine stakingspost op te richten aan het politiekantoor in Aalst. Ook op andere plaatsen in Vlaanderen werden er posten opgericht. Het ging om een stil en vreedzaam protest op kleine schaal, maar om wel nog eens duidelijk te maken wat de problemen zijn voor de agenten waar snel een oplossing voor moet komen. “De werkdruk voor onze politiediensten is veel te hoog”, zegt Philippe Thoorens van politievakbond NSPV. “Wij krijgen altijd maar meer taken, maar het personeelsaantal blijft hetzelfde. Wij moeten inspringen bij de gele hesjes, andere plaatsen, dit gaat voor velen niet meer. Het is vaak zelf zo erg dat agenten er mee stoppen", klinkt het.

De politievakbond hoopt dat er snel wat veranderingen aankomen. “Er wordt aan de statuten gesleuteld, ziektedagen vallen weg, loonsverhogingen komen er niet. Materiaal is verouderd, er is heel wat nodig om alles weer op orde te krijgen", zegt Thoorens. “Veel te lang is er te weinig geïnvesteerd in de politie. Al bijna 15 jaar wachten wij en kaarten wij deze problemen aan. Nu is het protest nog rustig, maar het is wel nogmaals een duidelijke oproep om maatregelen te nemen", besluit Philippe.