Stakingspiketten aan Nieuw Administratief Centrum en Tereos Rutger Lievens

13 februari 2019

10u20 0 Aalst Vakbondsmilitanten verzamelen woensdagochtend aan tal van bedrijven. Onder meer aan Tereos, maar ook aan het Nieuw Amdinistratief Centrum werd actie gevoerd.

Bart Dufour, medewerker van intercommunale ILvA en vakbondsafgevaardigde, ging naar het Nieuw Administratief Centrum om er het stakingspiket te bemannen. “We houden het personeel van de stad niet tegen om te werken. We delen flyers uit met informatie over de staking”, vertelde hij. “Bij ILvA wordt er vandaag geen afval ingezameld. Het industrieterrein is geblokkeerd, dus kunnen we niet werken. Onze mensen worden nu opgeroepen op hun vrije dag om de verloren dag in te halen”, zegt Dufour.