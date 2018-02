Stakingshinder bij 50 procent van de stadslijnen 28 februari 2018

De staking van de socialistische vakbond had ook in Aalst gevolgen. Vooral bij de stadslijnen van het busvervoer was er hinder.





"50 procent van de ritten van de stadslijnen 1, 2, 3 en 4 in Aalst was verstoord. Op de streeklijnen was de hinder beperkt tot het minimum", zegt Marianne Thysebaert van De Lijn.





Net zoals de voorbije stakingsdagen gaat het dus vooral om stadslijnen. Andere buschauffeurs rijden bij een onderaannemer en daar wordt doorgaans niet gestaakt. Bij de stad Aalst bleven alle diensten draaien, maar er waren wel negen personeelsleden die ervoor kozen om deel te nemen aan de staking.





(RLA)