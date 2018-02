Staking bij De Lijn zorgt voor grote hinder in Aalst, weinig in Ninove 17 februari 2018

De staking bij De Lijn zorgde gisteren ook in de Denderstreek voor hinder, al waren er in de steden grote verschillen.





De meeste hinder deed zich voor in Aalst. "Op de stadslijnen is er in de voormiddag zo goed als geen enkele bus uitgereden", vertelt Marianne Thysebaert, woordvoerster bij De Lijn Oost-Vlaanderen. "Op de streeklijnen is de helft van de bussen uitgereden". Alle lijnwinkels waren gesloten, ook in Aalst. De belbuscentrales waren wel open, maar er waren volgens Thysebaert lange wachttijden. Ook in Geraardsbergen was er hinder. "We moeten een onderscheid maken op basis van lijnen. Op de lijnen 13, 76, 78 en 87 was er lichte hinder en reed 85 tot 90 procent van de bussen uit in de voormiddag. Op de andere lijnen was de hinder zwaarder en reed maar 15 procent van de bussen uit", aldus woordvoerster Valerie Leeman. In Ninove was er maar weinig te merken van de staking bij De Lijn. De drukste bushaltes oogden 's ochtends wel heel leeg. "Er was zeer weinig hinder in Ninove. Zo'n 85 tot 90 procent van alle bussen reed gewoon uit", zegt Leeman. (CVHN)