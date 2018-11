Stakende postbodes aan verdeelcentrum in Aalst: “Te weinig personeel voor te veel brieven” Rutger Lievens

09 november 2018

14u00 4 Aalst Vrijdagochtend stond er een stakingspiket aan het postverdeelcentrum in het Wijngaardveld in Aalst. Stakende postbodes uit de hele regio verzamelden om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken bij bpost.

De stakende postbodes hadden al om 4 uur deze ochtend verzameld aan het verdeelcentrum in Aalst. De postbodes verdelen normaal gezien brieven in Aalst en naburige gemeenten zoals Lede, Haaltert of Denderleeuw. Werkwilligen hielden ze niet tegen, want ze konden toch niks aanvangen. “Er is toch geen post om te verdelen”, zeggen Bart Scheirlinck en Paul Mertens. “Alles is tegengehouden in Gent. Er worden geen brieven rondgedeeld, enkelen zijn wel bezig met de bedeling van de kranten.”

De postbodes zijn gemotiveerd om te staken. Voor hen is de grens bereikt. “Sinds september worden we geconfronteerd met te zware rondes. Soms kloppen we dagen van 11 uur, terwijl we er maar 7,5 betaald worden. We staken niet graag, maar dat kan zo niet langer”, zeggen ze.