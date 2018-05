Stadswandeling langs patrimonium familie De Vis 09 mei 2018

Op 16 juni organiseert het Forum Aalst Historiek haar jaarlijkse themawandeling. De wandeling start om 14 uur aan cultuurcentrum De Werf in de Molenstraat, waar de familie De Vis eigendom had. "Dit keer staat het vergane patrimonium van de familie De Vis in de kijker", zegt Jan Louies. "Er zal traditiegetrouw ook een uitgebreide brochure verkrijgbaar zijn. We eindigen in de zaal Gillade, waar een Gilladeken kan gedegusteerd worden."





Het is een wandeling met als gidsen Jan Louies en David Goossens. Iedereen is welkom, deelname gratis.





(RLA)