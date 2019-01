Stadsmagazine Chipka pakt uit met opvallende cover: D’Haese en zijn schepenen smeden het ijzer als het heet is Rutger Lievens

25 januari 2019

13u24 1 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese en zijn schepenen smeden het ijzer als het heet is, zo lijkt het op de cover van het stadsmagazine Chipka. Voor de voorstelling van het nieuwe stadsbestuur trokken ze naar de authentieke smederij De Boeck in Baardegem. Het resultaat is een reeks foto’s van het stadsbestuur zoals u het nog nooit zag.

“Op maandag 7 januari vond de eedaflegging plaats van ons stadsbestuur. Twee dagen later stonden de burgemeester en de schepenen opnieuw in het spotlicht, zij het wel op een compleet andere manier. Onder het motto ‘Plannen smeden voor Aalst’ poseerden de mandatarissen als volleerde modellen voor de lens van fotograaf Geert De Wolf. Dat resulteerde opnieuw in een originele cover, intussen het handelsmerk van ons stadsmagazine”, aldus de stad Aalst.

In het magazine komen de burgemeester en de schepenen elk apart nog eens aan bod, waarbij ze kort hun ambitie voor de volgende zes jaren verwoorden. “Uiteraard worden ook alle raadsleden voorgesteld. Via enkele infografieken die de werking, structuur en financiën van de stad haarfijn en in een oogopslag verklaren. In een interview met algemeen directeur Wim Leerman, leer je bovendien alles over de werking van ons stadsbestuur”, zegt de stad.

Als locatie voor de fotoshoot van burgemeester en schepenen werd gekozen voor de smederij van de familie De Boeck, in de Seepscherf in Baardegem. Vader Paul en zoon Johan zetten de ambacht van vader op zoon verder, een unieke lijn die al teruggaat tot in 1640.