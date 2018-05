Stadsmagazine Chipka ook op Facebook 28 mei 2018

Drie jaar na de lancering van Chipka gaat het magazine van de stad Aalst ook digitaal. Het maandelijkse stadsmagazine is voortaan ook te vinden op het sociale mediakanaal Facebook. "Naast de maandelijkse interviews, reportages, nieuwsberichten en activiteiten over de stad op papier, mag de Aalstenaar nu ook online-informatie en leuks verwachten in de vorm van beelden en video's", zegt de stad Aalst. "Het vernieuwingsproces van Chipka bleek drie jaar geleden een schot in de roos. Chipka geldt als schoolvoorbeeld voor veel andere steden en gemeenten. Om anno 2018 mee te surfen op de digitaliseringsgolf, is Chipka vanaf nu ook te vinden op Facebook. Zo komt Chipka nog dichter bij de Aalstenaar. Facebookvolgers mogen zich verwachten aan creatieve en ludieke posts. Het lanceringsfilmpje zet alvast de toon. (RLA)