Stadsbestuur zegt voor de tweede keer ‘nee’ tegen windmolen in Terjoden. “Onbegrijpelijk”, reageert Lander Wantens (Groen). Rutger Lievens

15 februari 2019

17u50 0 Aalst het bedrijf Aspiravi blijft proberen om een windmolen te plaatsen tussen de wijk Terjoden in Erembodegem en de autosnelweg. Het stadsbestuur geeft voor de tweede keer negatief advies en wil daar dus liever geen windmolen. “Onbegrijpelijk”, vindt Lander Wantens van Groen.

De Oost-Vlaamse deputatie weigerde in oktober de omgevingsvergunning voor een windmolen aan Terjoden na een negatief advies van de stad Aalst. Er was veel protest bij de buurtbewoners tegen de komst van de windmolen. Het bedrijf startte een beroepsprocedure en opnieuw geeft de stad nu een negatief advies. Dat bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). “Het gaat niet om een nieuwe aanvraag, maar om een beroepsprocedure”, zegt zij.

Groen: “Onbegrijpelijk”

Lander Wantens van Groen vindt het betreurenswaardig dat de stad de bouw van een windmolen tegenhoudt. “Het schepencollege volgt het advies van de omgevingsambtenaar dat positief was niet. Onbegrijpelijk. Er staan vier windmolens langs de Expressweg en ook in het industriegebied komen er twee windmolens. Deze windmolen sluit daarbij ruimtelijk mooi aan. Met deze beslissing lacht het college iedereen die strijdt voor een klimaatneutraal Aalst gewoonweg uit. Burgers, vrijwilligers, bedrijven, de vele jongeren die op straat komen... het stadsbestuur van Aalst heeft het duidelijk nog niet begrepen”, zegt Wantens.

“De geplande windturbine heeft een vermogen van 3,6 MW, wat overeenkomt met een elektriciteitsproductie van 8 000 MWh of het jaarverbruik van 2.285 gezinnen. Deze productie zorgt voor een vermeden CO2-uitstoot van 3 656 ton CO2/jaar, 4% van de beoogde doelstelling in Aalst”, zegt hij. “Als je dan weet dat er tot nog toe amper 3% CO2-reductie is en we tegen 2020 20% moeten halen, dan is de vraag hoe het college dit wil realiseren. Aalst zou beter een voorbeeld nemen aan Eeklo, daar zorgt de stad ervoor dat burgers actief mee participeren in de bouw van de windmolens en ook een deel van de winst ontvangen. De burgers zien dus telkens euro’s naar hun bankrekening gaan. Resultaat, de windmolens worden veel sneller gebouwd en Eeklo zal in 2030 zijn eigen electriciteitsproductie kunnen voorzien”, aldus Wantens.