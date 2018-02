Stadsbestuur onderzoekt opstart fietsdeelsysteem 21 februari 2018

De stad Aalst onderzoekt of het een fietsdeelsysteem kan invoeren. "Op maandag 19 februari keurde het Aalsterse schepencollege het voorstel goed om een marktverkenning voor een fietsdeelsysteem op te starten", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). "Deelfietsen - een netwerk van publiek toegankelijke fietsen die je voor een enkel ritje kan huren - bestaan al langer dan vandaag. 'Free Floating fietsdeelsystemen' zijn de meest recente variant. Ze bieden een belangrijk voordeel tegenover de klassieke deelfietsen. Je moet de fiets niet langer terugbrengen naar een vaste standplaats. Wil je bijvoorbeeld van het station naar de Zoutstraat fietsen, dan kan je de fiets eenvoudigweg op straat ophalen en stallen. Via een app zie je waar in je buurt zo'n fiets gestald is", vertelt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). "Dit type deelfietsen is hierdoor een pak handiger in gebruik dan de meer traditionele systemen, waarbij je de deelfiets naar een vaste standplaats moet brengen. Steden zoals Leuven, Mechelen, Kortrijk en Antwerpen experimenteren momenteel met een dergelijk systeem." Nu zet de stad een volgende stap in het project en vergelijkt verschillende aanbieders, op zoek naar het meest interessante systeem voor Aalst. "De stad zal niet alleen rekening houden met de prijs van het project, maar ook met de kwaliteit van de fietsen, de impact op het publieke domein en de bijkomende service van de aanbieder", zegt Casaer. (RLA)