Stad zoekt jonge ambassadeurs 29 mei 2018

Voor een uitwisselingsproject zoekt de stad Aalst 10 enthousiaste jongerenambassadeurs tussen 18 en 24 jaar. "Sinds 2010 heeft Aalst een jumelage met het Bulgaarse Gabrovo. Dit jaar is Aalst opnieuw gaststad. Om samen met de 10 jongeren uit Gabrovo een week interessante bezoeken en workshops mee te maken, samen te logeren en samen plezier te maken, stelt de stad een delegatie samen van 10 jongerenambassadeurs tussen 18 en 24 jaar", klinkt het. De uitwisseling vindt plaats van zondagavond 19 tot zaterdagochtend 25 augustus. De Aalsterse en Bulgaarse jongeren verblijven samen in het prachtige Domein Verbrugghen in Affligem. Kandidaten kunnen zich tot en met woensdag 27 juni inschrijven via aalst.be. (RLA)