Stad wil nieuwe winkels aantrekken met brochure

Aalst Met de slogan 'Aalst heeft het voor u!' wil de stad aan de retailwereld tonen wat ze in haar mars heeft. De dienst Economie stelde daarom een brochure samen waarbij ze de troeven van Aalst winkelstad in de kijker zet.

"Aalst doet het de laatste jaren steeds beter als winkelstad. Maar we moeten aan de buitenwereld nog meer durven tonen wat we in onze mars hebben. Ik wil daarom actief een aantrekkingsbeleid voeren om internationale ketens en hippe boetiekjes naar onze beschikbare panden te krijgen", zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (CD&V). De brochure die de stad uitbracht, is specifiek gericht op de retailwereld. Naast veel sprekende foto's bevat de brochure de belangrijkste troeven en kerncijfers waarmee Aalst zich wil profileren als winkelstad. Zo telt de Aalsterse binnenstad 750 winkelpanden, passeren er op zaterdag gemiddeld zo'n 22 000 mensen door de Nieuwstraat en bereikt het winkelhart een gebied van meer dan 181.000 mensen. "We gaan de brochure gericht verspreiden, ook digitaal. Maar daar willen we het niet bij laten. In de toekomst wil ik samen met de dienst economie meer naar retailbeurzen trekken om ons prachtig winkelhart actief te promoten. De stad investeert in de heraanleg van het kernwinkelgebied en daar moeten we nu de vruchten van plukken", geeft de schepen nog mee. Meer info op www.aalst.be/artikel/aalst-heeft-het-voor-u. (FEL)