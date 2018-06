Stad wil buurtwegen opwaarderen 30 juni 2018

De stad Aalst wil de buurtwegen opwaarderen.

"Ons grondgebied ligt bezaaid met tal van gebruikte en niet-gebruikte buurtwegen", zegt schepen Ann Van De Steen (Lijst A). "De stad Aalst wil deze wegen opnieuw zo optimaal mogelijk laten gebruiken. Ze zijn een meerwaarde voor de buurt en z'n bewoners. De gemeenteraad ging akkoord om enkele buurtwegen op te waarderen. Sommige trajecten worden verlegd, andere worden verbreed zodat ze toegankelijker zijn voor voetgangers en fietsers. Concreet gaat het over buurtweg 44 (Margrietstraat) in Baardegem, de buurtweg 67 (Onegem) in Aalst en buurtweg 91 in Nieuwerkerken. Deze worden verbreed en toegankelijker gemaakt. Buurtwegen 16 en 59 (Perrekouterbaan) te Baardegem, worden verplaatst en gedeeltelijk afgeschaft", zegt ze. (RLA)