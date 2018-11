Stad wil bushalte aan crematorium Rutger Lievens

21 november 2018

16u48 0 Aalst Samen met De Lijn bekijkt de stad Aalst de mogelijkheid om een bushalte in te richten in de Merestraat, ter hoogte van het nieuwe crematorium.

“Momenteel stoppen er al enkele bussen in een straal van een kilometer rondom het crematorium, maar vaak moet de bezoeker dan te voet de drukke Siesegemlaan kruisen of volgen om zijn bestemming te bereiken. Zeker voor ouderen is het overbruggen van de afstand van de halte tot de eindbestemming op zich al een obstakel, laat staat via zo’n drukke weg”, aldus schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A).

“De stad vraagt aan alle ontwikkelaars en uitbaters van grote projecten op haar grondgebied om bezoekers zoveel mogelijk aan te sporen om alternatieve vervoersmodii te gebruiken. We zijn dan ook erg tevreden dat de vraag naar een bushalte komt van de uitbater van het crematorium zelf”, zo vult zijn collegaschepen Ann Van de Steen, schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing (Lijst A) aan.

De nieuwe halte komt vlakbij de ingang van het crematorium te liggen. Momenteel bekijken de stadsdiensten welke locatie het beste geschikt is en welke werken dienen uitgevoerd te worden om een comfortabele op- en afstapplaats te creëren. De nieuwe bushalte zou voorlopig opgenomen worden in de route van stadslijn 4, die momenteel onder andere haltes ASZ - Station - O.L.V. Ziekenhuis en Hof Zomergem bedient.