Stad weigert vergunning voor twintig appartementen in oude maalderij in Baardegem

11 april 2019

13u48 2 Aalst De stad Aalst weigert voorlopig een vergunning voor de omvorming van de vroegere Biomills-maalderij in Melkspinde in Baardegem naar twintig appartementen. Het wil niet zeggen dat er geen bouwproject komt op deze plek, want de ontwikkelaar wil een nieuw plan indienen met minder wooneenheden. De buurt kondigt aan dat het zich opnieuw zal verzetten.

In oktober vorig jaar was er buurtprotest tegen de bouwplannen op de Biomills-site in Melkspinde in Baardegem. Ontwikkelaar Siegert Lantsoght wilde in de verlaten fabriekspanden twintig appartementen maken. Op de plannen was er plaats voor een polyvalente ruimte voor een vrij beroep. De appartementen zouden ruim zijn, met twee of drie slaapkamers en 90 tot 175 vierkante meter bewoonbare ruimte.

Erfgoedwaarde

Met de invoering van de appartementsstop in buitengebied in Aalst in februari van dit jaar was het een vraagteken wat de stad zou doen met de vergunningsaanvraag voor de twintig appartementen in Melkspinde. De schepen sloot toen niet uit dat er toch appartementen zouden mogen gebouwd worden binnen de bestaande muren van de maalderij. “Volgens de nieuwe visie zou dit eventueel wel mogelijk zijn, maar alles hangt af van aantal woongelegenheden en kwaliteit. Het oordeel is aan het college van burgemeester en schepenen”, zei schepen Caroline Verdoodt (N-VA) toen. Het is niet meer toegestaan om grote appartementsprojecten te realiseren in buitengebied, maar bestaande gebouwen met een zekere erfgoedwaarde of die bepalend zijn voor het uitzicht van het dorp kunnen wel nog opgedeeld worden tot wooneenheden.

Afbreken of laten staan

Ontwikkelaar Siegert Lantsoght wil een tweede vergunningsaanvraag indienen. “Van een weigering word je natuurlijk niet gelukkig. We zijn meer dan een jaar in overleg met de stad, dus zijn we toch enigszins verrast door deze weigering. Er was de keuze om het gebouw af te breken of om het te laten staan. Ook de stad was voorstander om het te behouden. We zullen nu een nieuwe vergunningsaanvraag indienen, maar met een kleiner aantal wooneenheden”, zegt Lantsoght. Geen twintig appartementen meer dus, maar een kleiner aantal lofts. Hoeveel dat er zullen zijn, wil hij nog niet kwijt. “Ik denk dat we hier in dit gebouw echt wel een loftgevoel kunnen creëren en dat in Baardegem”, zegt hij.

Het buurtcomité houdt het allemaal nauwlettend in de gaten. “In onze ogen zijn zes tot acht lofts acceptabel, maar alles wat meer is dan acht ruikt naar winstbejag. Al dat extra verkeer in onze smalle straat, het zou echt niet goed zijn. We merken door het vele sluipverkeer door de werken nu al wat een hel dat zou zijn. Wij vinden het voorts ook vreemd dat er zoveel overleg is tussen de schepen en de ontwikkelaar”, zeggen ze.