Stad weert werftransport uit schoolbuurten 29 mei 2018

Het zal intekenen op een charter, opgemaakt door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met de Vlaamse overheid VVSG en de bouwsector. Dat is gisteren beslist op het schepencollege. "Dit charter is bedoeld om zwaar werftransport in schoolomgevingen te vermijden bij het begin en einde van de schooldag", vertelt schepen Dylan Casaer (lijst A), bevoegd voor Mobiliteit. "Via een centraal aanspreekpunt van de stad kunnen aannemers en bouwheren voortaan samen op zoek naar een alternatief traject, ver weg van kwetsbare kinderen. Onze medewerkers hebben al een gebruiksvriendelijk plan opgemaakt met te verkiezen routes. Dit wordt online ter beschikking gesteld en blijft up-to-date. We onderzoeken ook de mogelijkheid om een applicatie te ontwikkelen die automatisch de ideale route bepaalt. Een veilige schoolomgeving is een van de speerpunten uit ons nieuwe mobiliteitsplan." (RLA)