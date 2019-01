Stad strooit zout op 180 km wegen en 70 km fietspaden Rutger Lievens

22 januari 2019

12u27 0 Aalst De stadsdiensten in Aalst zijn druk in de weer om de belangrijkste wegen ijs- en sneeuwvrij te houden. Sinds deze nacht werd er al bijna 20 ton zout gestrooid.

Stefaan Uyttersprot van de stad Aalst is verantwoordelijk voor de strooidiensten. “Sinds 1 uur deze nacht zijn we erop uitgetrokken met de strooiwagens en drie à vier uur later was alles gestrooid. In totaal doen we 70 kilometer fietspaden, goed voor 2,5 ton zout. Een aannemer neemt 180 kilometer wegen voor zijn rekening, dat is goed voor 15 ton zout”, zegt Stefaan.

Het is niet de eerste keer dat er zout gestrooid wordt deze winter. “In totaal hebben we al 52 ton zout gestrooid in Aalst. We besteden veel aandacht aan de fietspaden, want Aalst is een fietsstad”, zegt hij. Eens de sneeuw aan het vallen is blijven de diensten stand-by voor wanneer Aalstenaars de stad bellen om sneeuw te komen ruimen. Een zouttekort is er niet. “Er staan nog genoeg big bags vol zout klaar. Binnenkort komt er een silo met 100 ton strooizout”, zegt Stefaan.

Wil je weten welke wegen er gestrooid worden? Bekijk het strooiplan hier.