Stad sloopt skateterrein Sint-Elisabethwijk Rutger Lievens

08 januari 2019

15u10 0 Aalst Het skateterrein in de Sint-Elisabethwijk in Aalst is vandaag afgebroken. Er waren klachten van buurtbewoners en gebruikers van de volkstuintjes door overlast. Het verouderde skateterrein trok naar verluidt meer dealers dan skaters aan.

De sloophamer ging deze ochtend in de betonnen toestellen van het skateterrein in de Sint-Elisabethwijk in Aalst. Het skateterrein is gelegen naast de volkstuintjes, in een beetje een vergeten hoek. Volgens buurtbewoners werd er sinds de komst van het nieuwe skateterrein in sportcomplex Osbroek veel minder gebruik van gemaakt door de echte skaters. De voorbije jaren werden er stenen naar volkstuinders gegooid, werd er in tuinen van buren binnengedrongen en werd er ingebroken in een nabijgelegen loods. Getuigen zeggen dat er soms op klaarlichte dag gedeald wordt.

“De toestellen zijn erg verouderd en het skateterrein is niet goed gelegen. De meeste skaters zijn uitgeweken naar Osbroek dus de afbraak zat eraan te komen”, zegt de nieuwe schepen van Jeugd Ilse Uyttersprot (CD&V). Iwein De Koninck (CD&V), haar voorganger, zegt dat hij de afbraakwerken nog bevolen heeft. “Na een rondgang met een buurtbewoners en verschillende klachten. Het was voor de buurtbewoners een doorn in het oog. Ik denk dat er vooral een betere sociale mix nodig is in die buurt. Waarom bouwen we er geen luxeappartementen?”, zegt Iwein De Koninck (CD&V).

Meer politie

Buurtbewoner Bruno Van Delsen zegt dat er goed is samengewerkt tussen buurtbewoners, stad, politie en burgemeester. “De afbraak van het skateterrein is er gekomen op vraag van buurtbewoners. Er is een vergadering geweest waar CAW, Parol, Dewaco, De Volkswoningen, BIN Rechteroever, buurtbewoners, de politie, de gemeenschapswacht, de stad en de burgemeester en nog enkele anderen aanwezig waren”, zegt Bruno Van Delsen. En de afbraak van het skateterrein is niet het einde. “De voetbalkooi zal in de winter om 19 uur gesloten worden en er zal meer politiecontrole zijn in de buurt. Aan de voetbalkooi hangt ook al een camera.”