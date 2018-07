Stad schakelt fonteinen uit 06 juli 2018

02u48 0 Aalst De stad Aalst heeft alle stedelijke fonteinen op het grondgebied tijdelijk uitgeschakeld.

"Deze actie kadert in de oproep vanwege Farys om zuiniger om te gaan met onze watervoorraad", zegt schepen Ann Van de Steen (lijst A). "Los van het feit dat deze systemen met een gesloten circuit werken, moet er nu en dan toch water aangevuld worden. Wij geven hiermee het goede voorbeeld als stad en roepen hierbij onze inwoners op om dezelfde reflex te maken. Water is ons kostbaarste product en zal naar de toekomst toe steeds belangrijker worden. Stel een wasbeurt van uw auto dus gerust even uit, alsook andere waterverspillende zaken", aldus schepen Van de Steen (lijst A).





Alex Polfliet van Denderstroom geeft op zijn beurt de raad om nu geen zonnepanelen te gaan poetsen. Daarbij wordt te veel water verspild, vindt hij.





Polfliet spoort de stad aan om te burgers die water verspillen te verbaliseren. "De stad zou een boete moeten geven aan burgers die tijdens deze droogte de wagen beginnen wassen of hun zwembad vullen", zegt Alex Polfliet.





(RLA)