Stad promoot De Kaaien op vastgoedbeurs 16 mei 2018

De stad Aalst trekt deze week naar Realty, de grootste vastgoedbeurs van het land, en stelt er het stadsvernieuwingsproject 'De Kaaien' voor. "De Kaaien is de naam van de vernieuwingsgolf van voormalige industriële sites aan de Denderoevers", zegt de stad. "Om onze ambitie en visie voor de ontwikkeling in het gebied langs de Denderoevers bekend te maken bij projectontwikkelaars, trekt de stad Aalst samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) naar de Realty-beurs. Deze beurs vindt plaats op 16 en 17 mei in Tour & Taxis in Brussel en is de belangrijkste ontmoetingsplaats voor de vastgoedsector in ons land. Op hun stand zullen de stad Aalst en AGSA de kersverse brochure voor ontwikkelaars 'De Kaaien, een nieuw zicht op de Dender' verdelen en kunnen bezoekers een blik werpen op de mogelijkheden die het gebied van De Kaaien te bieden heeft via een geanimeerde projectie op een 3D model."





De stad Aalst lanceerde vorige maand een oproep naar creatief talent, voor een tijdelijke invulling in het projectgebied van De Kaaien. Inwoners van Aalst kunnen nog tot en met 25 mei deelnemen aan de wedstrijd. (RLA)