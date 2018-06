Stad plant bomen voor verkeersborden WIE BOETE KREEG, KAN DIE VOLGENS POLITIE AANVECHTEN ÉN WINNEN RUTGER LIEVENS

12 juni 2018

02u36 1 Aalst De stad heeft jonge boompjes geplant voor de verkeersborden in de Koolstraat en dat bemoeilijkt de zichtbaarheid. Wie de voorbije maanden een boete kreeg omdat hij daar parkeerde in de nieuwe blauwe zone, zou dat kunnen aanvechten. Schepen Casaer (Lijst A) laat de zichtbaarheid nakijken.

De stad Aalst heeft sinds 1 december een uitgebreide blauwe zone, maar de invoering van die blauwe zone verloopt vooral in de Koolstraat moeizaam. In oktober 2017 werden al onterecht boetes uitgeschreven onder meer in de Koolstraat, omdat medewerkers van de stad vergeten waren de blauwe zone-borden te bedekken. Ook in de Genstesteenweg, Capucienenlaan en Parklaan was dat het geval. De stad greep in, het euvel werd opgelost, op 1 december ging de blauwe zone dan wel van kracht. Zonder veel problemen, tot de stad in het voorjaar besliste om bomen te planten net voor enkele verkeersborden in de straat.





"Onlangs was er hier in de buurt een auto-ongeval waarbij een ploeg van de politie ter plaatse kwam", zegt een buurtbewoner. "Het ging ook over de blauwe zone en één van de agenten vertelde dat die bomen in de Koolstraat eigenlijk in de weg stonden. Al wie een boete heeft gekregen, kan die eigenlijk aanvechten en zal dat waarschijnlijk winnen voor een rechtbank. Een verkeersbord moet dag en nacht zichtbaar zijn. Die jonge boompjes staan in de weg. Als ze nog groeien, breder worden en meer takken en bladeren zullen dragen, zullen de borden sowieso onzichtbaar zijn", zegt de buurtbewoner. "Dit doet mij een beetje denken aan de verlichtingspaal in het midden van een weg die het nieuws haalde enkele jaren terug."





Het is vooral het verkeersbord dat de blauwe zone aangeeft bij het binnenrijden van de Koolstraat vanuit de Gentsesteenweg dat onvoldoende zichtbaar is door het boompje dat net voor het bord staat. Wat verderop staat er nog een bord achter een boom, dit keer één dat een parkeerplaats voor mensen met een beperking aanduidt. En nog wat verder staat er een blauwe zone-bord een paar meter achter een boom. Niet onzichtbaar, maar als de boom ouder wordt, zal ook dit bord minder zichtbaar zijn.





Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) laat de zichtbaarheid van de borden nakijken. "Het plaatsen van de bomen in de Koolstraat maakt deel uit van een ontwerp om de Koolstraat verkeesveiliger te maken", zegt Casaer. "We zullen de controle laten uitvoeren op de zichtbaarheid van de borden", zegt hij.