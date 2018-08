Stad plant 150 geveltuintjes aan in strijd tegen klimaatopwarming Frank Eeckhout

07 augustus 2018

15u00 1 Aalst In de strijd tegen de klimaatopwarming gaat Aalst volop voor meer groen in de stad. In totaal zullen liefst 150 geveltuintjes aangeplant worden, in samenwerking met SWP De Loods en Groep INTRO.

Vorig jaar organiseerde de dienst Milieu en Natuur in samenwerking met Aalst Boomt en In Bloom een wedstrijd rond gevelgroen, waarbij drie deelnemers een ontwerp van een geveltuin en de realisatie ervan konden winnen. Omdat de interesse erg groot was, werd beslist om dit jaar een nieuw geveltuinproject op te starten. En met succes: niet minder dan 150 gezinnen schreven zich in voor een gratis geveltuin.

"De timing van de bekendmaking van het resultaat van deze actie kon niet beter zijn", zegt schepen Iwein De Koninck (CD&V). "Net nu we in een hittegolf zitten. De nood aan meer groen in de stad ondervinden we dagelijks letterlijk aan den lijve."

Geveltuinen maken grijze gebouwen dan ook niet alleen levendig en groen. "Ze brengen meer natuur in de stad en zijn goed voor het klimaat en de luchtkwaliteit", zegt schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (LijstA). Een geveltuin houdt zonnestralen immers weg, waardoor muren minder opwarmen. Het verschil tussen een bedekte en onbedekte gevel bedraagt tot acht graden Celsius. Bijgevolg is er minder warmteopslag en reflectie naar terras, tuin, voetpad en/of straat. Geveltuinen zijn dus één van de manieren om ons te wapenen tegen hittegolven.

De eerste geveltuin zal op 16 september, tijdens autoloze zondag, aangeplant worden in de Watertorenwijk.