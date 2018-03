Stad ontdekken met City Foot Golf 23 maart 2018

Voortaan kan je Aalst verkennen via City Foot Golf van de dienst Toerisme. "Dat is een stadswandeling langsheen bezienswaardigheden van Aalst, waarbij halt wordt gehouden op 6 verschillende plaatsen om de deelnemers een gecontroleerde voetbalopdracht te laten uitvoeren", zegt de stad. "City Foot Golf is het kleine broertje van City Golf, een toeristisch concept dat de stad aanbiedt sinds 2013. In 2017 noteerde Toerisme Aalst 716 deelnemers."





City Foot Golf wordt met een zachtere voetbal en mobiele doelen gespeeld. Een grote mobiele golfhole wordt strategisch op uitdagende plaatsen in de binnenstad uitgezet. De deelnemers moeten in groep proberen de bal in zo weinig mogelijk pogingen in de hole te 'voetbalgolfen', enkel met de voeten. (RLA)