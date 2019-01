Stad nog steeds op zoek naar nieuwe directeur voor CC De Werf Rutger Lievens

16 januari 2019

10u38 0 Aalst De vacature voor directeur van De Werf in Aalst staat nog altijd open. De vorige directeur, Yvan Verhavert, nam vorige zomer afscheid en ging na 30 jaar op pensioen. Een eerste selectieprocedure leverde niks op.

De nieuwe directeur zal 33 voltijdse medewerkers leiden. “CC De Werf wil een dynamisch en regionaal krachtig verankerd cultuurcentrum zijn, door het bieden van een verrassend podiumaanbod in eigen huis en op locatie, een uitgebreide schoolprogrammatie en een stevig educatief-, vormings- en tentoonstellingsaanbod”, staat er in de vacature. “Naast een eigen aanbod wil CC De Werf gastheer en partner in cultuur zijn voor scholen, verenigingen, ondernemers, particulieren en bedrijven. Cocreatie, creativiteit, kwaliteit en vakmanschap zijn kernbegrippen die CC De Werf kenmerken.”

Een eerste selectieprocedure leverde geen nieuwe directeur op. Solliciteren kan tot en met 12 februari via de website van de stad Aalst.