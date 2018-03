Stad moedigt aanleg geveltuintjes aan 16 maart 2018

De stad Aalst moedigt de aanleg van geveltuintjes aan. "De stad Aalst maakt werk van een aanbod om gevelgroen aan te planten", zegt de schepen van Stadsvernieuwing Ann Van De Steen (SD&P). "Geveltuinen zijn een mooi alternatief voor de binnenstad en andere lokale kernen met dichte bebouwing. Zij zorgen voor een frisse en groene toets in zones waar niet altijd bomen kunnen geplant worden. In het kader van stadsvernieuwing, vergroening van de stadkern en de bestrijding van fijn stof, zijn geveltuintjes een goede zaak. De stad zal de mogelijkheid bieden aan geïnteresseerden om hierop gratis in te tekenen. Ik zal zelf trouwens het goede voorbeeld geven om de gevel van mijn ouderlijke woning in de Esplandestraat in te schrijven voor deze actie. In plaats van de gevel te schilderen, zorgen we voor een duurzaam en hipper alternatief. De uitvoering zal gebeuren door de sociale economie en in samenwerking met de dienst Leefmilieu", zegt Van de Steen. Meer info volgt op www.aalst.be. (RLA)