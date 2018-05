Stad maakt werk van fietssuggestiestroken in Denderstraat 08 mei 2018

02u47 0 Aalst De stad Aalst maakt werk van fietssuggestiestroken in de Denderstraat. Groen en ook de Fietsersbond hadden kritiek over de heraanleg van de straat, want er was geen fietspad te bekennen. "Vreemd dat in 2018 er nog altijd zo weinig aandacht is voor de fietsers in Aalst", klonk het.

Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A) zat gisteren samen met het diensthoofd van Mobiliteit van de stad om de toestand te bespreken.





"Zoals eerder gezegd is het work in progress en komen er fietspaden wanneer de pendelparking verder wordt ontwikkeld. Verder wil ik ook zeggen dat je bijvoorbeeld in fietsstad Kopenhagen ook nog veel straten hebt met gemengd verkeer", zegt de schepen van Openbare Werken.





"We zullen nu werk maken van een extra belijning op de Denderstraat. Een tijdelijk fietspad aanleggen om het dan weer af te breken zou te duur zijn. Het wordt dus een voorlopige fietssuggestiestrook. Ik zal ook Lander Wantens van Groen uitnodigen voor een gesprek met onze diensten", gaat Ann Van de Steen (Lijst A) verder.





Critical Mass

Lander Wantens gaat op de uitnodiging van Van de Steen in, maar hoopt dat de lijnen in het midden van de Denderstraat kunnen verdwijnen en dat er zo plaats kan worden gemaakt voor een echt fietspad in plaats van fietssuggestiestroken.





Op 12 mei vindt er een Critical Mass Denderstraateditie plaats waarbij fietsend Aalst meer aandacht vraagt voor de zwakke weggebruikers. (RLA)