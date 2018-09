Stad lanceert campagne 'Samen veilig naar school' Rutger Lievens

06 september 2018

13u42 0 Aalst De stad Aalst lanceert in de eerste week van het nieuwe schooljaar de campagne ‘Samen veilig naar school’. De stad lijstte voor ouders en kinderen van alle lagere scholen in Groot-Aalst zeven richtlijnen op rond veilig verkeersgedrag in een duidelijke folder en affiche. Deze voormiddag werden de folders en affiches ‘samen veilig naar school’ voorgesteld in Stedelijke Basisschool ’t Hofje in Hofstade.

"Tijdens het begin en het einde van de lessen is het rond de school vaak een chaos van kinderen en (groot)ouders op de fiets, te voet en met de auto", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Dat maakt de schoolomgeving op piekmomenten onoverzichtelijk en onveilig. De stad Aalst creëerde daarom een folder en affiche waarin de belangrijkste verkeersregels in de buurt van scholen worden benadrukt", zegt hij. In de Aalsterse scholen zullen 7.500 folders worden uitgedeeld.

Zeven richtlijnen

De stad stelde zeven richtlijnen op die de schoolomgeving veilig maakt voor alle weggebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten: kom met de fiets of te voet naar school, draag een goede fietsuitrusting, pas je snelheid aan, parkeer correct, steek veilig over, vertrek tijdig naar school en volg de bevelen op van bevoegde personen.

"Vrolijke figuren illustreren de zeven richtlijnen. Zo wordt de folder zeer toegankelijk voor kinderen. De bijhorende affiche kunnen leerkrachten gebruiken in hun lessen over verkeersveiligheid", zegt Casaer.

Verkeersveilige schoolomgevingen

"Stad Aalst zette de voorbije jaren al sterk in op verkeersveilige schoolomgevingen. Zo kregen onder andere alle lagere schoolomgevingen een volledige uniforme make-over: blauwe beugels aan de rand van het voetpad, groene oversteekplaatsen en Dick Brunaborden", zegt burgemeester D'Haese. "Er werden ook verkeerseducatieve toneelvoorstellingen georganiseerd, de eerstejaarsleerlingen kregen een fluo rugzakje en er staat een verkeerskoffer voor kleuters ter beschikking."