Stad koopt twee elektrische vrachtwagens 01 maart 2018

De stad Aalst schaft twee elektrische vrachtwagens aan. De lichte vrachtwagens zullen worden gebruikt door het team Reiniging en team Begraafplaatsen."De aangekochte lichte vrachtwagen zal bij het team Reiniging worden ingezet voor het leegmaken van de vuilnisbakken. De aangekochte lichte vrachtwagen voor team Begraafplaats zal worden ingezet voor het uitvoeren van de dagelijkse dagtaken", zegt schepen Ann Van de Steen (SD&P).





"We maken werk van de verdere vergroening van ons wagenpark. Voor mij was het in deze case geen optie meer om bestaande vrachtwagens te vervangen door fossiel aangedreven motoren. Op vandaag is het echter nog niet zo eenvoudig om een bestaande, fossiel aangedreven vrachtwagen te vervangen door een elektrisch alternatief. Na wat zoeken hebben we toch een valabel alternatief gevonden. De aankoopprijs werd geraamd op 65.000 euro. Na evaluatie hoop ik in de toekomst nog verder te kunnen inzetten op de vergroening van ons wagenpark." (RLA)