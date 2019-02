Stad investeerde de laatste zes jaar 236 miljoen euro Rutger Lievens

01 februari 2019

10u24 0 Aalst De voorbije zes jaar is er 263 miljoen euro geïnvesteerd door de stad Aalst. Met meer inkomsten dan uitgaven, ziet de financiële situatie er vrij gezond uit.

In 2017 bedroegen de uitgaven van de stad 132.968.234 euro. De inkomsten van hetzelfde jaar: 147.138.226 euro. Dat staat te lezen in stadsmagazine Chipka. Tussen 2014 en 2018 investeerde de stad 263 miljoen euro. Zo werd onder meer een nieuwe bib en academie voor Podiumkunsten, Utopia, gebouwd. De schuld per inwoner bedraagt ondertussen 884 euro.

De schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) belooft dat de belastingen niet zullen stijgen. “De aanvullende personenbelasting was 7,5% in 2018 en dat blijft zo in 2019. De onroerende voorheffing bedroeg in Aalst in 2018 944. Dat blijft ook zo in 2019", zegt hij.