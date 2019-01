Stad hoopt dat creatieve ondernemers zich vestigen in nieuw stadsdeel De Kaaien Rutger Lievens

24 januari 2019

13u16 0 Aalst De stad Aalst wil de komende tientallen jaren de kaaien langs de Dender ontwikkelen tot nieuw stadsdeel. Om in tussentijd leegstand tegen te gaan hoopt men dat creatieve ondernemers er zich al settelen.

Met De Kaaien wordt vooral het gebied tussen de Tereos-fabriek en de Tragel bedoeld. De toekomst van Aalst zal zich daar afspelen, aan de oevers van de Dender. Daar wil de stad een mix van wonen en werken, met het zicht op het water van de Dender.

“De Kaaien moet uitgroeien tot een uniek stadsdeel. De ontwikkeling van dit volledige projectgebied zal tientallen jaren in beslag nemen. In afwachting van de uitvoering van de concrete projecten wil de stad het tijdelijk in gebruik nemen van een aantal leegstaande panden stimuleren”, zegt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening.

“In het projectgebied zijn zowel waardevolle onderbenutte panden beschikbaar, als open ruimtes die in afwachting van de toekomstige ontwikkeling ingevuld kunnen worden of occasioneel gebruikt kunnen worden. Tijdelijke invulling voorkomt leegstand en verwaarlozing en is tegelijk ook het begin van een levendig nieuwe stadsdeel”, zegt ze.

DNA

De stad wil ruimte bieden aan beginnende ondernemers, voor kleinschalige activiteiten, in een aantal ‘hubs’ - waar meerdere zelfstandigen aan de slag kunnen zodat onderlinge kruisbestuiving wordt gestimuleerd. De voorkeur gaat naar ‘maakindustrie’ met een creatief karakter zodat we het ambacht als Aalsters DNA een plek geven en ondersteunen.

“Het is een mooie kans voor creatieve ondernemers om aan een lager tarief bedrijfsruimte te vinden gedurende de opstartfase van hun onderneming, om nieuwe ideeën uit te proberen die nog te pril zijn voor de reguliere markt. De aanwezige grotere loodsen lenen zich tot een indeling volgens ‘box in box’ - principe”, zegt de schepen.

Bedrijvige Kaaien

Binnen ‘De Kaaien’ moet op termijn langdurige bedrijvigheid worden ingebed. “Dankzij deze tijdelijke kans kunnen ondernemers kennis maken met het projectgebied en de Aalsterse markt, kunnen ze experimenteren met nieuwe bedrijvigheid en zich mogelijks op termijn definitief vestigen in een eigen atelier of werkplek”, zegt Caroline Verdoodt (N-VA).

“Tijdelijk gebruik zal ook de levendigheid en sociale cohesie aanmoedigen. Daarom ondersteunt de stad initiatieven die aanzetten tot ontmoeten en mensen laten samenkomen. Organisaties die een grote betrokkenheid en engagement tonen en die op regelmatige basis kleinschalige activiteiten organiseren zoals marktjes, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, sportieve activiteiten, workshops, spelnamiddagen, jeugdbewegingen,… zijn welkom,” aldus schepen Verdoodt (N-VA) nog.

Tegen de zomer van 2019 zouden er de eerste acties op het terrein kunnen plaatsvinden.