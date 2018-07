Stad gaat dode vissen Gerstjensvijver opruimen Frank Eeckhout

30 juli 2018

12u00 2 Aalst De stad Aalst wil de dode vissen in de grotendeels uitgedroogde Gerstjensvijver in Erembodegem opruimen. "Het gaat om illegaal uitgezette dieren", weet gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (CD&V).

De vijver in Natuurinrichting Osbroek-Gerstjens wordt beheerd als een natuurlijke vijver. "Het is de bedoeling dat die tijdens de zomer grotendeels leeg komt te staan", zegt Van Vaerenbergh. "Dit is noodzakelijk om de karakteristieke water- en moerasplanten te ondersteunen, net als de dieren die een natuurlijke vijver typeren. Denk dan aan waterjuffers en allerhande amfibieën."

Ondanks het duidelijk aangegeven visverbod worden er nog altijd vissen illegaal uitgezet in de vijver. "Voornamelijk karperachtigen, die door hun manier van voedsel zoeken slibdeeltjes opwerpen, wat dan weer algengroei bevorderd", aldus Van Vaerenbergh. "Daardoor wordt het water troebel en verdwijnen natuurlijke planten en dieren. Af en toe worden er vissen gevangen om ze dan vrij te laten in een Wetterse visvijver die wel diep genoeg is. Het is dus eigenlijk voor de natuur wel een goede zaak dat de vijver droog komt te staan en dat de illegaal uitgezette vissen verdwijnen."