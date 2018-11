Stad en OCMW Aalst activeren Winternoodplan op 1 december Of vroeger als het eerder begint te vriezen Rutger Lievens

16 november 2018

15u50 0 Aalst Het Winternoodplan zal dit jaar in Aalst van start gaan op 1 december. Tot eind februari bieden de stad Aalst en het OCMW extra hulp en onderdak aan daklozen of inwoners met een acuut woonprobleem. Als het vroeger dan 1 december vriest, wordt het Winternoodplan sneller geactiveerd.

“Nachtopvang voor daklozen bestaat het hele jaar door”, zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA). “Tien bedden staan permanent klaar om daklozen een slaapplaats te bieden. In de winter zijn er veertien bedden beschikbaar en indien nodig zelfs vierentwintig. Het Winternoodplan biedt ook overdag opvang in de verschillende dienstencentra.”

Nieuw dit jaar is dat ook De Living, een laagdrempelige ontmoetingsplaats in buurthuis De Brug, opengaat voor dagopvang. De openingsuren zijn iets beperkter dan de dienstencentra, maar op weekdagen er is wel begeleiding en ondersteuning.

Als het vriest, gaat Winternoodplan van start

Het Winternoodplan is van 1 december tot 28 februari 2019 permanent van kracht. “Bij extreme kou kan iedereen een onbeperkt aantal nachten doorbrengen in de Nachtopvang in de Lazaretstraat. Voor gezinnen met kinderen hebben we een privéwoning ter beschikking. Als het niet vriest, is de opvang beperkt tot vijf nachten per twee weken", legt Smeyers uit. “Mocht het voor 1 december al vriezen of na 28 februari ook nog vriezen, wordt het Winternoodplan vroeger geactiveerd en/of blijft het langer van kracht.”

Het Winternoodplan is een snelle oplossing om de koude het hoofd te bieden voor wie geen of een slecht onderkomen heeft. “Een bed en een warme maaltijd zijn op moeilijke momenten de beste hulp die we kunnen bieden. Het is geen permanente oplossing. Wie wil, kan uiteraard een beroep doen op de hulpverleners om te werken aan een duurzame oplossing voor zijn woonprobleem”, besluit Smeyers.

Tijdens het Winternoodplan staan de volgende diensten paraat

- CAW Oost-Vlaanderen, Nachtopvang Aalst: verhoogt de capaciteit van ‘Bed-Bad-Brood’ naar 14 (nood)bedden.

- Sociale Diensten van stad en OCMW: bieden maaltijdbonnen aan, goed voor een gratis warme maaltijd op weekdagen in sociaal restaurant De Brug van vzw De Loods

- Technische dienst van stad en OCMW: zorgt voor logistiek

- Sociale dienst van de politie

- Dienstencentra de Maretak, De Dendervallei en De Toekomst, waar mensen ook overdag terecht kunnen tijdens de duur van het Winternoodplan

- De vzw Parol, de straathoekwerkers van Aalst en partners CAW en Dekenaat: dagopvang in De Living

Contactgegevens & openingsuren

- OCMW Aalst - Zorgbalie, Werf 9, 9300 Aalst, 053/77.24.24, info@ocmwaalst.be, ma-di-do-vrij: 8.30 tot 14.30 uur en wo: 13 tot 20.30 uur

- CAW Oost-Vlaanderen – Nachtopvang, Lazaretstraat 11, 9300 Aalst, 0800/13.500 (kantooruren) vanaf 19.30 uur: op 053/60.61.61 of via nachtopvang.aalst@cawoostvlaanderen.be,

- Sociaal Restaurant De Brug, Hertshage 11-19 9300 Aalst, 0498/86.70.19, op weekdagen van 11.30 tot 13.30 uur

- Lokaal Dienstencentrum De Maretak, Albrechtlaan 119a, 9300 Aalst, 053/76.55.20, de.maretak@ocmwaalst.be, op weekdagen van 9.30 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 13 tot 17.30 uur

- Lokaal Dienstencentrum De Dendervallei, Alfons De Cockstraat 12a, 9310 Herdersem, 053/78.07.60, dendervallei@denderrust.be, op weekdagen van 13 tot 16.30 uur

- Lokaal Dienstencentrum De Toekomst, Sint Kamielstraat 85 9300 Aalst, 053/60.75.00, dienstencentrum@vzwdetoekomst.be, op weekdagen van 11 tot 18 uur en in het weekend van 14 tot 18.

- De Living, buurthuis De Brug, Hertshage 11-19 9300 Aalst, 053/70.64.44 of 0483/31.39.90, liesbeth@parol.be, lander@parol.be, open elke werkdag van 9.30 tot 16 uur. Op donderdag vanaf 11 uur en bij vrieskou ook open zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.30 uur.