Stad en OCMW Aalst activeren Winternoodplan als het vriest Rutger Lievens

16 november 2018

15u50 0 Aalst Het Winternoodplan gaat dit jaar in Aalst van start op 1 december. Vanaf die dag tot eind februari volgend jaar bieden de stad Aalst en het OCMW samen met de sociale partners extra hulp en onderdak aan de daklozen of de inwoners van Aalst met een acuut woonprobleem. Als het vroeger dan 1 december vriest, wordt het Winternoodplan sneller geactiveerd.

“Nachtopvang voor daklozen bestaat het hele jaar door”, zegt Sarah Smeyers (N-VA), OCMW-voorzitter in Aalst. “Tien bedden staan permanent klaar om mensen die op een bepaald ogenblik geen dak boven hun hoofd hebben snel een slaapplaats te bieden. In de winterperiode wordt het aanbod opgedreven. Dan zijn er standaard 14 plaatsen beschikbaar en indien nodig zelfs tot 24. Het Winternoodplan zorgt ook voor opvang overdag, met name in de verschillende dienstencentra in Aalst.”

Nieuw dit jaar is dat ook De Living (een laagdrempelige ontmoetingsplaats in buurthuis De Brug) opengaat voor dagopvang. De openingsuren zijn iets beperkter dan die van de dienstencentra, maar op weekdagen er is wel een zekere begeleiding en ondersteuning.

Als het vriest, gaat Winternoodplan van start

Het Winternoodplan is van 1 december 2018 tot 28 februari 2019 permanent van kracht. “Bij extreme kou (0° of kouder) kan iedereen een onbeperkt aantal nachten doorbrengen in de Nachtopvang in de Lazaretstraat. Voor gezinnen met kinderen is er een private woning beschikbaar. Wanneer het niet vriest, wordt de opvang afgebakend tot 5 nachten op de 14", zegt Smeyers. “Maar stel dat het vòòr 1 december of nà 28 februari ook vriest, dan wordt het Winternoodplan vroeger geactiveerd en/of blijft het langer lopen”, zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers.

Het Winternoodplan is een ‘instant’ oplossing om de koude het hoofd te bieden voor wie op dat ogenblik geen of een slecht onderkomen heeft. “Een bed en een warme maaltijd zijn op precaire momenten de beste hulp die we kunnen bieden. Het is geen permanente woon- oplossing. Wie wil kan uiteraard een beroep doen op de hulpverleners om te werken aan een duurzame aanpak van zijn of haar woonprobleem”, zegt Smeyers.

Vanaf de start van het Winternoodplan (1 december – 28 februari en voor of na die periode ook bij vrieskou) zijn de volgende diensten in staat van paraatheid:

- CAW Oost-Vlaanderen, Nachtopvang Aalst: verhoogt de capaciteit van ‘Bed-Bad-Brood’ naar 14 (nood)bedden.

- de Sociale Diensten van Stad en OCMW Aalst: bieden maaltijdbonnen, goed voor een gratis warme maaltijd op weekdagen in sociaal restaurant De Brug van vzw De Loods

- Technische Dienst van Stad en OCMW Aalst: zorgt voor logistiek

- de Sociale dienst van de politie

- de dienstencentra de Maretak, De Dendervallei en De Toekomst, waar mensen ook overdag terecht kunnen tijdens de duur van het Winternoodplan

- vzw Parol, de straathoekwerkers van Aalst en partners CAW en Dekenaat: dagopvang in De Living Contactgegevens & openingsuren:

- OCMW Aalst - Zorgbalie, Werf 9, 9300 Aalst, 053 77 24 24, info@ocmwaalst.be, ma-di-do-vrij: 8u30 tot 14u30

vrij: 13u tot 20u30

- CAW Oost-Vlaanderen – Nachtopvang, Lazaretstraat 11, 9300 Aalst, 0800/13500 (kantooruren) vanaf 19u30 : op het nummer 053/606161, nachtopvang.aalst@cawoostvlaanderen.be,

- Sociaal Restaurant De Brug, Hertshage 11-19 9300 Aalst, 0498 86 70 19, op weekdagen van 11u30 tot 13u30

- Lokaal Dienstencentrum De Maretak, Albrechtlaan 119a, 9300 Aalst, 053 76 55 20, de.maretak@ocmwaalst.be, op weekdagen van 9u30 tot 18 u, zaterdag en zondag van 13 tot 17u30

- Lokaal Dienstencentrum De Dendervallei, Alfons De Cockstraat 12a, 9310 Herdersem, 053 78 07 60, dendervallei@denderrust.be, op weekdagen van 13u00 tot 16u30

- Lokaal Dienstencentrum De Toekomst, Sint Kamielstraat 85 9300 Aalst, 053 60 75 00, dienstencentrum@vzwdetoekomst.be, op weekdagen van 11u00 tot 18u00 en in het weekend van 14u00 tot 18u00.

- De Living, buurthuis De Brug, Hertshage 11-19 9300 Aalst, 053 70 64 44 of 0483 31 39 90, liesbeth@parol.be, lander@parol.be, open elke werkdag van 9u30 tot 16u. Op donderdag vanaf 11u en bij vrieskou ook open zaterdag en zondag: 9u30 tot 12u30